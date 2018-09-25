哈萨克斯坦外长出席联大曼德拉和平峰会

哈通社/纽约/9月25日 -- 据外交部消息，为纪念南非前总统曼德拉诞辰100周年，当地时间24日联合国在纽约总部举行了"纳尔逊·曼德拉和平峰会"。哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫出席了会议。

阿布德拉赫曼诺夫在讲话中说："我们从曼德拉的人生得到启发。他的价值观基于相互尊重、仁慈和无暴力解决冲突等。目前，种族和宗教、区域和其他因素造成的冲突将对全球人道主义带来威胁。为了和平，我们不仅要解决冲突，还要消除恐怖极端主义、犯罪集团和人贩，以及应消除所有冲突的来源贫穷、环境变化和大规模杀伤性武器、食物和能源短缺等威胁。"

外长表示，哈萨克斯坦支持联大曼德拉和平峰会政治宣言。

阿布德拉赫曼诺夫称，哈萨克斯坦外交政策对和平的努力以总统纳扎尔巴耶夫的"21世纪无核化世纪宣言"，以及今年1月份在联合国安理会提出的"为建立安全、公正和繁荣的世界而巩固国际合作"政治倡议框架下得到落实。



外长在对纽约进行的工作访问框架下还出席了国际和平研究所所长泰耶•勒厄德•拉森(Terje Rød-Larsen) 主持召开的中东问题第13次部长级会议，并发表了将会。此外，外长还出席了联合国图书馆举行的，纪念吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉兹·艾特马托夫诞辰90周年展览开幕式。



联合国大会框架下，阿布德拉赫曼诺夫还同古巴、挪威和阿塞拜疆外长，以及联合国副秘书长兼反恐怖主义办公室主任弗拉基米尔·沃龙科夫举行了双边会晤。





【编译：小穆】