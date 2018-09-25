阿尔法拉比大学校长：成为世界一流大学是我们的目标

哈通社/阿斯塔纳/9月25日 -- 阿尔法拉比哈萨克国立大学校长哈勒穆•穆塔诺夫25日举行的述职报告会议上表示，大学的主要目标是成为世界一流高等教育机构。

"这样的大学将保障全国乃至整个区域主要经济领域的人才供应。"穆塔诺夫说。

会议期间，校长穆塔诺夫就阿尔法拉比大学的工作方向、所获成就、教授团队以及教师和学生所面临的战略任务等进行了介绍。穆塔诺夫指出，大学正在转型成为研究型大学。高等教育机构今年的QS排名也得到了提升，位列全球第220位。这一排名中，仅阿尔法拉比大学和莫斯科国立大学入围。

"根据总统下达的任务，哈萨克国立大学就提高国际竞争力、进入全球前200名行列等目标正在进行大量工作。大学课程的90%已成功获得国际机构的认可。首先，学府教学课程获得了Label EUR-ACE国际认证。哈萨克国立大学是首个提供双文凭课程并实施了70多个项目方案的教育机构。"穆塔诺夫说。

据了解，旨在为经济现代化及生产领域培养人才的工业化发展4.0规划框架下，阿尔法拉比大学开设了"E-商务"、"数字语言"、"大数据"、"人工智能"、"地理信息"、"互联网产品"、"生物信息学"等多项新教育计划。此外，大学正在同阿斯塔纳国际金融中心和卡塔尔Benhalif大学共同实施"伊斯兰金融"、"银行业"等教育计划。英文教学专业数量已达162个。

消息称，阿尔法拉比大学正逐渐转型为拥有优秀经验、创新和生产以及科学集于一身的教育中心。大型高科技公司也在积极参与大学的研究及教育项目。目前已建立了16家全球知名公司的科学和教育中心，其中包括惠普、思科、柯尼卡美能达、富士通、三星、阿尔卡特、微软、卡巴斯基实验室、华为、SAP等。

述职报告会议框架下，校长穆塔诺夫回答了阿拉木图市民、媒体代表、大学生以及家长们提出的问题，并听取了相关建议。

【翻译：冰山】