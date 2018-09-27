外长阿布德拉赫曼诺夫出席安理会高级别会议

哈通社/纽约/9月27日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫当地时间26日出席了联合国安全理事会本月轮值主席国美国主持召开的主题为《支持国际和平与安全：大规模杀伤性武器不扩散》的高级别会议。

消息称，会议由美国总统特朗普主持召开，法国总统埃马纽埃尔•马克龙、英国首相特蕾莎·梅、俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫、中国外长王毅等安理会常任理事国代表，以及波兰、几内亚、玻利维亚、科特迪瓦、科威特、荷兰、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚、秘鲁和瑞典等非常任理事国国家元首和政府代表出席了会议。

外长阿布德拉赫曼诺夫在讲话中指出，禁止使用和不扩散大规模杀伤性武器是哈萨克斯坦外交政策主要方向之一。

"哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫关闭了塞梅核试验场，并放弃了核武器大国身份。这一决定，受到了国际社会的高度评价。联合国通过决议，宣布塞梅核试验场关闭的8月29日为禁止核试验国际日。"他说。

值得一提的是，2018年1月哈萨克斯坦以轮值主席国身份召开主题为《防止大规模杀伤性武器的扩散：建立信任措施》的会议，由纳扎尔巴耶夫总统亲自主持。



哈方认为，《不扩散核武器条约》不应失去其有效性和重要性。但是，国际社会需要反大规模杀伤性武器的国际法律基础。核不扩散条约的不对称落实，对核武器国家和无核武器国家之间建立信任造成影响。此外，《全面禁止核试验条约》的生效应成为全球防扩散架构的重要和必要的因素之一。

哈萨克斯坦代表团在报告上表示，国际原子能机构框架下成立低浓缩铀银行是哈方为加强核不扩散机制及和平利用铀领域做出的贡献。哈方就"减少核威胁倡议"（NTI）提供财政支持的美国、欧盟、阿联酋、科威特和挪威表示感谢。此外，哈方还向俄罗斯和中国在低浓缩铀银行设备过境运输领域的合作表示感谢。

哈方称，纳扎尔巴耶夫总统提出进一步加强无核武地带合作关系，以及在阿斯塔纳举行高级别会议的建议。

【编译：小穆】