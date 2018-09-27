总统会见世界贸易组织总干事阿泽维多

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 -- 据总统府消息，纳扎尔巴耶夫总统27日在总统府会见世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多。

会谈期间，双方就当前形成的全球形势下发展经贸合作问题交换了意见，并就于2020年在阿斯塔纳举行的世界贸易组织第12届部长级会议准备工作进行了讨论。

"我很高兴能在阿斯塔纳与您再次见面。众所周知，哈萨克斯坦加入世贸组织时得到了您的大力支持。如今我们的国家成为该组织的积极成员。2020年在阿斯塔纳举行部长级会议的决定已得到通过。我们将努力以高水平举办此次会议。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统强调，哈萨克斯坦支持世贸组织就旨在加强和扩大国家间贸易和经济关系的基本原则。

会谈期间，总干事阿泽维多就向其展现出的热情好客之情以及为讨论哈萨克斯坦与世贸组织之间合作前景问题创造的机遇向纳扎尔巴耶夫总统表示衷心感谢。

阿泽维多表示，可以肯定地说，在日内瓦举行的最后一次会议之后，哈萨克斯坦与世界贸易组织之间的合作关系得到了加深。哈萨克斯坦始终坚持多边贸易体制的发展原则。非常高兴哈萨克斯坦能够举办于2020年的部长级会议。鉴于当今全球所发生的重要事件，这将起到关键作用。

另外，世贸组织总干事还谈及全球经济主导国家之间的经贸紧张局势对其他国家的影响。

【编译：冰山】