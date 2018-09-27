塔塔尔通讯社社长访问哈通社

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 -- 塔塔尔通讯社社长沙姆勒·萨德科夫27日出席在首都举行的阿斯塔纳媒体周。

"这是我第一次访问阿斯塔纳。对城市的发展感到非常惊讶。通过参加媒体论坛，看到了当地媒体们的发展程度水平很高。他们在观察新趋势等方面展示出了很高的工作积极性。在此次媒体周讨论的话题在俄罗斯也同样具有重要性。"萨德科夫接受哈通社记者采访时说。

塔塔尔通讯社社长谈到哈萨克语与塔塔尔语之间的相似之处，并指出，通过参与媒体周发现这一点，感到非常惊讶。塔塔尔与哈萨克是兄弟民族。在这里就像是在家的感觉。因为，能够99%听懂人们说的话。这是一次令人惊喜和愉快的体验。





据了解，塔塔尔通讯社社长萨德科夫日前会见哈通社社长阿斯哈尔·奥玛若夫并就双方签署合作备忘录相关事宜进行了讨论。

会谈期间，萨德科夫指出，访问哈通社总统并了解到通讯社的发展水平以及领导层所坚守的发展方向感到非常欣喜。双方目前正在讨论合作备忘录的相关事宜。塔塔尔通讯社有意同哈通社进一步拉近彼此之间的关系。对于鞑靼斯坦及塔塔尔民族来说，哈萨克斯坦的新闻将非常有趣。这里居住着许多塔塔尔人，以及许多人也对这一主题感兴趣。与此同时，哈萨克斯坦也同样对鞑靼斯坦感兴趣。因为鞑靼斯坦是俄罗斯发展最活跃的地区之一。因此，两家通讯社之间的合作对双方都有好处。





另外，塔塔尔通讯社社长还就未来的新闻领域发展问题发表了个人观点。





萨德科夫表示，最主要的趋势之一是社交网络的发展。大众媒体将在社交网络中建立公众平台。此外，通讯社在俄罗斯的影响力较大。哈萨克斯坦也存在这一情况。

"总之，应对迎来人工智能、新闻平台服务等做好准备。新闻报道将逐渐演变为机器人化，而版权新闻将变得更加有趣。我认为，这种趋势不仅在俄罗斯和哈萨克斯坦，还将在全球范围存在。"萨德科夫说。





【编译：冰山】