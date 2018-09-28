独联体国家元首峰会在杜尚别拉开帷幕

哈通社/杜尚别/9月28日 -- 独联体国家元首峰会28日在塔吉克斯坦首都杜尚别拉开帷幕，纳扎尔巴耶夫总统出席会议。

消息称，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在首都杜尚别索蒙宫举行隆重欢迎仪式分别接待哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜·吉恩别科夫、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、摩尔多瓦总统伊戈尔·多东、亚美尼亚总理尼科尔·帕西尼扬以及代表土库曼斯坦出席会议的国家功勋人士普尔利·阿格穆拉托夫。

"在塔吉克斯坦担任主席国期间，我们完成了一系列工作。根据联合工作结果制定了新的合作文件。此外，通过了涵盖独联体框架下所有领域合作问题的决定。应该指出的是，在此期间组织了40多次行业理事会会议。我们重点关注了打击极端主义和恐怖主义、贩毒、经济犯罪、非法移民以及人口贩运等问题。尤其是在经济领域进行了富有成效的联合工作。此外，加强联合国范围内的人文合作问题得到了关注。"塔吉克斯坦总统拉赫蒙说。



此后，会议以非公开形式继续进行。

根据会议计划，各国元首将签署15份相关协议，其中包括2份国际协议。此外，根据独联体国家元首峰会决定，还将签署13份合作文件。其中包括，土库曼斯坦于明年担任轮值主席国、二战胜利75周年庆典准备工作、2021年塔吉克斯坦"友谊文化之都"国家间项目、2019 - 2023年间联合打击犯罪问题国家间方案、关于对独联体成员国反恐中心条例进行补充、独联体成员国国家元首关于世界游牧民族运动会的声明、关于作家钦吉斯·艾特玛托夫诞辰90周年的联合声明等。



根据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统27日晚乘专机抵达塔吉克斯坦首都杜尚别，并会见了塔吉克斯坦总统拉赫蒙。

【编译：冰山】