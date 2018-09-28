哈萨克斯坦投资环境在中亚地区首屈一指

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 - 主题为《欧亚观点：促进商业和投资发展》的高级别论坛在阿斯塔纳举行。

哈萨克斯坦政府总理萨金塔耶夫出席论坛并发表讲话。



萨金塔耶夫在讲话中强调指出，在中亚国家当中，哈萨克斯坦的投资环境位居首位，吸引了中亚地区70%的外来投资。



总理表示，近10年间，来自各种渠道的外来对哈直接投资达2500亿美元。其中，2017年直接外资额达210亿美元，非原材料行业占51%。这一趋势在2018年得到了保持。



"今年上半年我们同大型投资商就69个合作项目进行了协商，这些投资商来自美国、中国、土耳其、阿联酋、英国和欧盟国家。"萨金塔耶夫说。



总理还强调，为了不断改善投资气候，营造良好的营商环境，哈萨克斯坦近几年大力推动了多项改革措施，并从立法层面进行了一系列改进，对许多法律条文进行了补充和修订。



总理指出，作为欧亚经济联盟的成员国，哈萨克斯坦是投资者进入这一拥有1.8亿人口和4万亿美元的统一市场的最佳选择。与此同时，位于俄罗斯、中国和其他中亚国家之间的哈萨克斯坦，拥有无与伦比的区位优势，可谓投资者们拓展和开发周边3亿人口的广大市场提供最佳的便利。



总理还在讲话中表示，作为世贸组织的成员，哈萨克斯坦始终坚持按照世贸组织的标准为投资者提供帮助，支持世贸组织为促进投资而提出的新倡议。



【编译：木合塔尔·木拉提】