外交部：下一次独联体国家元首峰会将在阿什哈巴德举行

哈通社/阿斯塔纳/10月1日 -- 哈萨克斯坦外交部发言人阿伊别克•斯玛迪亚尔沃夫1日举行的简报会上表示，2019年独联体轮值主席国将交付土库曼斯坦。

"9月28日，纳扎尔巴耶夫总统出席了由塔吉克斯坦主持召开下在杜尚别举行的独联体国家元首峰会。会谈期间，独联体各成员国领导人就进一步加强合作问题交换了意见，并讨论了提高组织的有效性问题。人文合作方面，独联体国家元首签署关于世界游牧民族运动会以及著名作家钦吉斯•艾特玛托夫诞辰90周年的联合声明"斯玛迪亚尔沃夫说。



据外交部发言人介绍，二战胜利75周年庆典将于2020年举行。



斯玛迪亚尔沃夫表示，各国领导人在此之际讨论了庆典准备工作，并通过了旨在保护功勋人员的社会保障方面的联合计划。此外，题为"友谊文化之都"国家间计划将于2021年在塔吉克斯坦实施。



他还表示，独联体国家元首们还签署了《关于独联体成员国联合打击信息技术领域犯罪协议》和《和平利用与研究独联体太空空间协议》等2项国际协议。



"2019年独联体轮值主席国将交付土库曼斯坦。因此，下一次独联体国家元首峰会将于2019年10月19日在阿什哈巴德举行。"外交部发言人说。



【编译：冰山】