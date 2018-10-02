联合国教科文组织支持阿斯塔纳世界与传统宗教领袖大会议程

哈通社/巴黎/10月2日 -- 哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表处近日在巴黎总部介绍了哈萨克斯坦跨文化对话领域的优秀经验。其中值得注意的一点是将于10月10-11日期间在阿斯塔纳举行的第六届世界与传统宗教领袖大会。

据外交部新闻处透露，联合国教科文组织道德与青年政策司司长安吉拉•梅洛出席此次由伊斯兰合作组织成员国联合举办的此次活动并发表讲话。



梅洛指出，将讨论的话题具有全球重要性，将注重关注UNESCO宗教会议与会代表之间及其他跨文化对话。此外，组织将对所有政府和公民社会就这一领域活动提供积极支持。



"我们根据哈萨克斯坦所提出并由联合国教科文组织领导的国际文化和睦十年（2013-2022）计划理念，应继续支持不同文化和宗教之间对话桥梁的建立。"梅洛说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统倡议下该举措得到了联合国教科文组织的支持，并于联合国大会2012年12月的67/104决议中通过。



讨论会期间，联合国教科文组织、伊斯兰合作组织、法国教育部、各代表国常驻联合国教科文组织代表以及研究中心和公民社会组织代表就政府机构、国际和非政府组织们就旨在预防宗教极端主义领域相关工作经验进行了讨论。



此外，哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表团副代表阿斯哈尔•阿布德拉赫曼诺夫就即将举行的世界与传统宗教领袖大会主要议程进行了介绍。大会主要目标为通过开展稳定对话和倡导人文价值观，最大限度地发挥宗教团体、政治家和公民社会的共同努力，并促进各国人民的和平共处。



最后，国际突厥学院资深分析员提穆尔•阔兹列耶夫指出哈萨克斯坦与其他突厥语国家就促进文化间对话的具体实例。



【编译：冰山】