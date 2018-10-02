高盛公司有意成为阿斯塔纳国际金融中心证券交易所股东

哈通社/阿斯塔纳/10月2日 -- 美国高盛公司（Goldman Sachs）有意成为阿斯塔纳金融中心证券交易所（AIX）股东。此外，证交所主要股东还包括的NASDAQ、上交所以及丝绸基金。

据了解，10月1日，高盛公司与阿斯塔纳证交所签署协议。协会框架下，高盛公司将购买证交所108480新股的协议，占据4%份额。



"高盛公司能够进入AIX资本对于阿斯塔纳国际金融中心来说，是一个莫大的荣幸。这一程序于今年1月纳扎尔巴耶夫总统对美国进行正式访问期间开始。当时，高盛公司总裁哈维•施瓦茨（Harvey Schwartz）先生对GS进入AIFC表示出极大的兴趣。成功完成交易是金融中心有效协调工作的成果。阿斯塔纳国际金融中心与高盛之间的交易不仅为双方带来利益，还将吸引其他参与者。" AIFC总裁克里姆别托夫说。



"NASDAQ、上交所、丝绸基金以及高盛能够成为AIX股东，对我们来说是一个重大的成就。全球金融业的领导者们对AIX寄予厚望，并看到了其未来发展前景和市场上的需求。"阿斯塔纳证交所总裁蒂姆•本尼特数。



值得一提的是，高盛是位于美国纽约的大型投资银行之一，其在各大金融中心设有办事处。《Forbes》杂志评选的2000强企业排名第60位。



【编译：冰山】