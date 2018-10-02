  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    高盛公司有意成为阿斯塔纳国际金融中心证券交易所股东

    13:43, 02 10月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/10月2日 -- 美国高盛公司（Goldman Sachs）有意成为阿斯塔纳金融中心证券交易所（AIX）股东。此外，证交所主要股东还包括的NASDAQ、上交所以及丝绸基金。

    据了解，10月1日，高盛公司与阿斯塔纳证交所签署协议。协会框架下，高盛公司将购买证交所108480新股的协议，占据4%份额。

    "高盛公司能够进入AIX资本对于阿斯塔纳国际金融中心来说，是一个莫大的荣幸。这一程序于今年1月纳扎尔巴耶夫总统对美国进行正式访问期间开始。当时，高盛公司总裁哈维•施瓦茨（Harvey Schwartz）先生对GS进入AIFC表示出极大的兴趣。成功完成交易是金融中心有效协调工作的成果。阿斯塔纳国际金融中心与高盛之间的交易不仅为双方带来利益，还将吸引其他参与者。" AIFC总裁克里姆别托夫说。

    "NASDAQ、上交所、丝绸基金以及高盛能够成为AIX股东，对我们来说是一个重大的成就。全球金融业的领导者们对AIX寄予厚望，并看到了其未来发展前景和市场上的需求。"阿斯塔纳证交所总裁蒂姆•本尼特数。

    值得一提的是，高盛是位于美国纽约的大型投资银行之一，其在各大金融中心设有办事处。《Forbes》杂志评选的2000强企业排名第60位。

    【编译：冰山】

    标签:
    经济 阿斯塔纳国际金融中心 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!