“作死自拍”发生率逐年上涨 印度高居榜首

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 -- 印度最新研究指出，在2011至2017年期间，全球有高达259人因为自拍而意外丧命，其中包括拍照时溺毙、车祸、坠落、遭电死等，因此科学家建议，危险景点应设立「禁止自拍区」，并将「自拍死」正式列为死亡原因。

根据印度医学科学研究所这项研究显示，自2011年起，全球共有259例自拍死亡案例，其中溺毙70例、被交通工具撞死51例、摔倒坠落48例、触电而死16例，另外，被动物攻击则是8例，还有因武器攻击死亡的11例。

此外，研究也发现，虽然大部分女性相对喜爱自拍，但自拍的死亡率却远低于男性，据了解，男性在259例自拍死亡案例中占了153例，死者又以20至29岁占半数，显示年轻男性较爱玩危险自拍；而以国家来看，印度人高居榜首，占了死亡总数的一半，其次则是俄罗斯、美国及巴基斯坦。

对此，研究主笔班索(Agam Bansal)博士表示，自拍本身并无害处，但部分人会因此做出危险行为，因此民众应该接受相关教育，了解自拍的危险性，班索也强调，许多景点也应该设立「禁止自拍区」，尤其是靠近水源、高山、悬崖及高楼等地区，以降低相关死亡率。