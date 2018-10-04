哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦有望近期内启动"丝路旅游签证"

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 - 据哈巴尔电视台消息，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦或有可能在近期启动"丝绸之路"旅游签证。

这一消息是在日前于塔什干举行的以"丝绸之路旅游"为主题的国际展览会上宣布的。



在这一第24次组织举办的展会上，除哈萨克斯坦外，还有来自泰国、埃及、新加坡、马来西亚、印度、韩国、土耳其和中国的企业参展。



展会上展出了来自东方国家的各种手工艺制品和其他旅游纪念品。



此外，在展会框架下，各国旅游企业开展了多轮会晤，交流经验、洽谈合作。



出席展会的乌兹别克斯坦副总理阿吉兹•阿布都哈吉莫夫表示，目前乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦正在积极推动"丝绸之路签证"的相关工作。



"这一计划还引起了丝绸之路沿线国家的广泛兴趣。我们相信，不久的将来，这些国家也会加入到这一签证体系当中。当然，这也将同时为各国边境管理和边防人员工作方面的紧密合作带来更多地要求和提升。这一计划，不仅便利了游客，也将大大提高他们的安全保障。"他说。



哈萨克斯坦文化和体育部旅游业委员会主席玛依努尔•米尔扎马蒂耶娃表示，一旦"丝路旅游签证"能够尽快得到落实，将大大方面游客从一个国家前往另一个国家的旅途。



"来到中亚的外国游客，都会希望能够在旅途中饱览哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯和塔吉克斯坦的各地风光和人文风情。‘丝路签证'的开通，将为他们带来巨大的便利。"她说。



【编译：木合塔尔·木拉提】