阿斯塔纳国际金融中心获得全球伊斯兰金融奖三大奖项

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 - 第8届全球伊斯兰金融奖（Global Islamic Finance Awards，GIFA）颁奖典礼9月28日在波斯尼亚和黑塞哥维那首都萨拉热窝举行。

哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）负责人海拉特•克里姆别托夫出席了当天的颁奖仪式。



值得一提的是，AIFC在本次GIFA中获得了三项大奖。



这三项大奖分别是："伊斯兰金融机构支持奖"，授予AIFC主席海拉特•克里姆别托夫；"伊斯兰金融领域政策发展"个人提名，授予AIFC伊斯兰金融部主任阿里别克•努尔别科夫；伊斯兰金融领域"人力资本发展倡议"奖，授予AIFC整体机构。





克里姆别托夫感谢大会授予的奖项和殊荣，并强调了AIFC为发展伊斯兰金融而做出的各项努力和成就，他表示，发展伊斯兰金融是AIFC的主要方向之一。



他还指出，哈萨克斯坦在根据全球伊斯兰金融报告（GIFR 2018）制定的伊斯兰金融国家指数排名中，已经由2017年的31位提升至2018年的24位。



金融领域专家团体高度赞赏AIFC在哈萨克斯坦乃至整个中亚地区中，在伊斯兰金融发展和普及领域所拥有的巨大优势。基于AIFC的完善基础设施，阿斯塔纳正在建立一个完善的伊斯兰金融市场。同时，在亚洲开发银行（ADB）、伊斯兰开发银行（IDB）、伊斯兰金融服务委员会（IFSB）、伊斯兰金融机构会计和审计组织（AAOIFI）、伊斯兰银行和金融机构总理事会（CIBAFI）等国际组织的支持下，建立起了符合最佳伊斯兰金融实践和标准的有利法律和监管框架。





作为促进和发展专业举措的一部分，AIFC与世界领先的金融机构合作开展五项国际认证计划的培训：伊斯兰银行和金融的国际认证BIBF、伊斯兰金融专业资格CISI、伊斯兰金融专业认证 INCEIF、伊斯兰金融区BIBF高级文凭、伊斯兰专业会计师认证AAOIFI。



值得一提的是，在AIFC的倡议下，旨在确保市场专业人士之间有效互动的伊斯兰金融专业人士协会今年7月4日在伊斯兰经济学论坛期间成立。此外，伊斯兰金融周行业活动将每年举行一次，活动将汇集伊斯兰金融业的专家、专业人士和金融机构，活动期间各方将有效交流经验并围绕整个地区建立良好的伊斯兰金融生态体系。



可以说，获得三项GIFA大奖，表明了国际社会对AIFC在伊斯兰金融领域发展成就的高度认可，并巩固了AIFC作为中亚地区伊斯兰金融区域中心的地位，同时也为伊斯兰金融在该地区的动态发展提供了新的动力。



全球伊斯兰金融奖（Global Islamic Finance Awards，GIFA），是授予在全球及地区范围内为伊斯兰银行和金融体系作出卓越贡献的个人及组织的奖项。2011年开始举办的这一大型活动，每年都会汇集来自各个国家的政府高官和金融届人士参与。



去年的第7届颁奖典礼在阿斯塔纳举办，并由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫主持。



【编译：木合塔尔·木拉提】