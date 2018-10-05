萨金塔耶夫会见德国分析人士代表讨论双重教育制度

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫昨日在政府大楼会见德国分析人士代表团。

据了解，与会代表中包括，外国投资者理事会工作组联合主席可耐福（Knauf）公司哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦分部市场营销总监普罗普以及中亚德国经济理事会负责人、哈萨克斯坦德国经济联盟主席布莱特纳。



据悉，会议主要就进一步改善竞争激烈的人员培训和再培训制度、实施双重教育、提高产业领袖能力以及通过全国职业教育现代化从而发展哈萨克斯坦技术和职业教育等问题。



会谈期间，国外分析人士们分享了德国职业教育领域优秀经验。其中，波恩联邦职业教育与培训学院科学员克列斯就双重教育制度的优点以及将其引入国家经济和份额机制等问题进行了介绍。



另外，出席会议的科学和教育部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫、劳动和社会保障部部长玛蒂娜•阿布勒哈斯莫娃、投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克、国家经济部第一副部长达列诺夫以及"阿塔梅肯"企业家协会执行副主席等人就哈萨克斯坦双重教育机制引入现状、职业教育领域现代化以及过渡专业人才培养新水平等问题进行了介绍。



【编译：冰山】