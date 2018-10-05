勇士克伊克雕像在其家乡博物馆展出

哈通社/库斯塔奈/10月5日 - 库斯塔奈州阿曼凯德县博物馆开始展出根据人民英雄克伊克的头骨复原的雕塑。

据悉，与该雕像同时展出的还包括匈牙利和俄罗斯学者转交给文化部的多份文件。



在经过一系列外交途径后，在外流浪了近一个世纪的勇士克伊克头骨，于2016年被俄罗斯归还哈萨克斯坦。2017年9月15日，在勇士的家乡阿曼凯德县举行了隆重的葬礼。





为见证勇士遗骨的安葬，多位哈萨克斯坦议会议员、政府高官、社会知名活动家、文学界代表以及周边地区居民等数千人参加了安葬仪式。



勇士遗骨入土仪式由哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒、库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫、匈牙利驻哈萨克斯坦大使巴利尼•安德拉什、哈萨克斯坦参议院议员库阿尼西•苏力坦诺夫、作家萨比特•多萨诺夫共同完成。





勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖，1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡，多年来一直保存于圣彼得堡人类学博物馆。 2016年8月12日，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，向俄方提出归还哈萨克汗国最后一任可汗科涅萨热汗及民族解放运动领袖勇士克伊克头骨的要求。 在得到俄总理梅德韦杰夫的承诺后，俄哈两国相关部门随即开始了对头骨归还事宜的接洽，并很快确认了勇士克伊克头骨的归还时间。 2016年10月6日，在牺牲近90年后，卫国忠魂的遗骨终于得以重返祖国。