伊斯兰金融周活动在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/10月8日-阿斯塔纳正在举办"伊斯兰金融周"行业活动。

活动由阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）主持举办，汇集伊斯兰金融业的专家、专业人士和金融机构，活动期间各方将有效交流经验并围绕整个地区建立良好的伊斯兰金融生态体系。



"这是我在伊斯兰金融周框架内首次访问哈萨克斯坦。我们的目标是按照伊斯兰教教法规则进行融资和发展金融业。我相信伊斯兰金融体系对所有穆斯林同胞们来说都将是一个好机会，这不仅适用于哈萨克斯坦，也适用于中亚国家。伊斯兰融资体系目前在亚洲和欧洲发展迅速。" Islami Pakistan和Summit Bank银行的伊斯兰教教法委员会主席伊沙哈德•艾哈迈德•阿拉在发表讲话时说。



此外，活动期间，AIFC与伊斯兰金融机构会计和审计组织（AAOIFI）一同组织以《伊斯兰注册会计师(CIPA)》为题的专业发展研讨会。



据悉，伊斯兰金融机构会计和审计组织是一个以巴林为基地的非营利组织，旨在维护和促进伊斯兰金融机构、参与者和整个行业的伊斯兰教法标准。



值得一提的是，AIFC在于9月29日举行的第8届全球伊斯兰金融奖（Global Islamic Finance Awards，GIFA）颁奖典礼上荣获三项大奖。三项大奖分别是："伊斯兰金融机构支持奖"（授予AIFC主席海拉特•克里姆别托夫）；"伊斯兰金融领域政策发展"个人提名（授予AIFC伊斯兰金融部主任阿里别克•努尔别科夫）；伊斯兰金融领域"人力资本发展倡议"奖（授予AIFC整体机构）。



【编译：达娜】