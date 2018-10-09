阿尔法拉比国立大学召开会议讨论总统国情咨文主要方针

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 -- 据哈萨克国立大学新闻处消息，阿尔法拉比哈萨克国立大学领导层召开会议讨论纳扎尔巴耶夫总统的题为"提升哈萨克斯坦人民生活水平：增加收入和生活质量"国情咨文主要方针。

据了解，纳扎尔巴耶夫总统的新国情咨文发表至今已得到了国内知名大学教师与学生们的高度赞同。此次在知名学府召开的会议主要就职业培训领域的主要任务进行了讨论。



阿尔法拉比哈萨克国立大学校长穆坦努夫指出，总统国情咨文注重关注为人力资本的增长创造条件。教育、科学以及卫生领域支出占比增至GDP的10％将有助于推动国家社会发展的主要方向。



据了解，目前对哈萨克斯坦高等教育机构教育质量的要求越来越高。因此，阿尔法拉比哈萨克国立大学正在致力于实施提供新教育质量的"大学4.0"新一代模式。



据悉，学府为了贯彻落实总统的精神理念，正在就开设国际IT科技园展开相关工作。项目将致力于合作研制超级电子计算机。这一举措得到了新丝绸之路大学联盟130多位成员的一致支持。



根据会议结果，阿尔法拉比国立大学科学理事会通过了旨在落实国情咨文主要任务的综合路线图。



【编译：冰山】