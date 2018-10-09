纳扎尔巴耶夫总统会见塞尔维亚总统武契奇并授予后者一级

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统9日在总统府会见了到访的塞尔维亚总统亚历山大•武契奇。

会谈中，双方就哈萨克斯坦和塞尔维亚两国在各个领域广泛的双边合作问题进行了讨论，并对共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。



纳扎尔巴耶夫总统在会谈中对武契奇总统的访问表示欢迎，并指出此次会见是双方在短期内的第四次会晤。





总统对两国之间的商贸往来仍处于较低水平表示遗憾，同时强调两国在交通物流、国防、农业和建筑业领域的合作潜力巨大。



2018年上半年，哈萨克斯坦与塞尔维亚之间的相互贸易额为1670万美元。目前在哈登记营业的塞尔维亚企业共计20多家，这些企业多从事零售业和建筑业。



会谈期间期间，为表彰亚历山大•武契奇为哈塞两国关系发展做出的重要贡献，纳扎尔巴耶夫总统授予其哈萨克斯坦一级"友谊"奖章。





值得一提的是，塞尔维亚总统亚历山大•武契奇此次访问哈萨克斯坦，是受纳扎尔巴耶夫总统邀请，前来出席即将在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会。



访哈期间，塞尔维亚总统一行将同哈萨克斯坦政府高层举行会谈，并计划签署一系列重要的合作文件。



哈萨克斯坦和前南斯拉夫联邦共和国（塞尔维亚是政权的一个合法的继承国）于1996年12月10日建立了外交关系。





【编译：木合塔尔·木拉提】