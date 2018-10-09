纳扎尔巴耶夫被授予"塞尔维亚共和国"勋章

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 -- 正在对哈萨克斯坦进行正式访问的塞尔维亚总统亚历山大•武契奇9日授予纳扎尔巴耶夫总统塞尔维亚最高级别勋章"塞尔维亚共和国一级荣誉勋章"。

在总统府举行的双边会晤中，武契奇就纳扎尔巴耶夫总统的热情接待，以及为塞尔维亚和哈萨克斯坦之间的合作关系发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

"非常感谢您的邀请。我认为，进一步加强双边合作关系有着良好的前景。" 武契奇说。

此外，塞尔维亚总统就纳扎尔巴耶夫总统一直提供的全面支持表示感谢，并表示有望进一步扩大两国之间的经济领域合作关系。

"您一直对塞尔维亚共和国的国家统一和主权提供支持。"他说。

亚历山大•武契奇授予纳扎尔巴耶夫总统塞尔维亚最高级别勋章"共和国一级荣誉勋章"。



武契奇说："只有弗拉基米尔•普京和习近平被授予过该勋章。"

据悉，塞尔维亚总统亚历山大•武契奇9日受纳扎尔巴耶夫总统的邀请对哈萨克斯坦进行访问，并出席即将在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会。

访哈期间，塞尔维亚总统一行将同哈萨克斯坦政府高层举行会谈，并计划签署一系列重要的合作文件。

哈萨克斯坦和前南斯拉夫联邦共和国（塞尔维亚是政权的一个合法的继承国）于1996年12月10日建立了外交关系。

【编译：小穆】