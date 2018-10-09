托卡耶夫提议设立纳扎尔巴耶夫宗教与文明间对话中心

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界和传统宗教大会秘书长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫9日提出了重组国际文化与宗教中心的建议。

托卡耶夫在大会秘书处会议上提出，将国际文化与宗教中心重组为纳扎尔巴耶夫宗教与文明间对话中心问题列入明天召开的第6届世界和传统宗教大会议题。

"今年是世界和传统宗教大会15周年。这些年来，该大会已成为有效解决各种热点问题的平台。第2届大会，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫开设了国际文化与宗教中心。该中心主要目的为，落实大会所有决议。我们认为，是时候应加强该类中心工作了。因此，我们提议将国际文化与宗教中心重组为纳扎尔巴耶夫宗教与文明间对话中心。我们坚信大家会对此提供支持。因此，若没有任何异议，我们计划将该提议列入明天的大会宣言内容。"托卡耶夫说。

大会秘书处成员对该提议没有提出异议。

据悉，第6届世界和传统宗教大会于2018年10月10日-11日在首都阿斯塔纳举行。会议由纳扎尔巴耶夫总统主持召开，塞尔维亚总统亚历山大•武契奇和欧洲与安全合作组织秘书长托马斯•格雷明格将出席会议。

【编译：小穆】