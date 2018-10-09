塞尔维亚总统邀请我国总统访问贝尔格莱德

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 - 塞尔维亚总统亚历山大•武契奇邀请努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫总统在合适的时候访问贝尔格莱德。

10月9日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在总统府会见到访的塞尔维亚总统武契奇。



在会谈后由两国总统共同主持的新闻发布会上，塞尔维亚总统："我期待双方能够延续高规格的双边互动，并邀请您在合适的时候访问塞尔维亚，您的到访将是我们极大的荣幸。"



武契奇还就纳扎尔巴耶夫总统在许多国际议题上做出的支持表示诚挚的感谢，强调其坚信双方之间的联系将变得更加紧密。



"我相信双方的关系将不断发展，相互贸易也将大大提升。双方良好的互动基石仍有许多潜力尚未开发，如果哈萨克斯坦能够在近期开设驻贝尔格莱德大使馆，将是令我方感到高兴的好事。这是我们的一个重要的提议。"他说。



值得一提的是，武契奇总统是受纳扎尔巴耶夫总统邀请，前来阿斯塔纳出席即将举行的第六届世界和传统宗教领袖大会的。



在今天于总统府举行的会晤期间，纳扎尔巴耶夫总统授予武契奇一级哈萨克斯坦"友谊"奖章，而武契奇总统则向纳扎尔巴耶夫总统授予了该国最高荣誉"塞尔维亚共和国"奖章。



【编译：木合塔尔·木拉提】