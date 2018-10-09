哈萨克斯坦与塞尔维亚总统召开联合新闻发布会

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与塞尔维亚总统亚历山大•武契奇9日在总统府召开了会后联合新闻发布会。

纳扎尔巴耶夫说："我衷心的向接受我的邀请对哈萨克斯坦进行首次访问的塞尔维亚总统亚历山大•武契奇先生和代表团成员表示感谢。我认为，今天的高级别会晤取得了有效成果。会谈中，我们就两国各领域的合作问题进行了讨论，并就进一步加强合作关系问题交换了意见。"

总统介绍称，会谈中双方注重讨论了经贸领域的合作关系，并就共同关心的国际热点问题交换了意见。此外，两国总统就进一步加深双边合作关系问题达成了共识。



"我们对哈塞政府间经贸合作委员会下大了相关工作任务，并确定了两国合作领域主要方向。它们包括农业、工业、建筑、能源和交通运输等领域。而今天召开的商业论坛中，两国企业有望签署多个领域合作协议。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫表示，目前，塞尔维亚正在与欧亚经济联盟就建立自由贸易区问题进行谈判。他同时还强调，为进一步扩大过境哈萨克斯坦的亚洲和欧洲大陆货物运输量，哈方有望继续改善基础设施建设工程。



塞尔维亚总统说："我们就政治和经济领域的合作关系问题进行了深入讨论。非常荣幸今天能访问阿斯塔纳。我认为，阿斯塔纳是在中亚地区发展最迅速的城市。当然，我非常欣赏哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫总统的领导下取得如此巨大的成就。"

武契奇强调，对塞尔维亚来说，加强与哈萨克斯坦之间的合作关系具有重要意义。

"两国合作关系基于和平持续发展、经济繁荣、投资、社会现代化和加强国防能力等领域得到了加强。我认为，今天的会晤将为加深双边关系带来新的动力。" 武契奇说。



据悉，塞尔维亚总统亚历山大•武契奇9日受纳扎尔巴耶夫总统的邀请对哈萨克斯坦进行访问，并出席即将在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会。

访哈期间，塞尔维亚总统一行将同哈萨克斯坦政府高层举行会谈，并计划签署一系列重要的合作文件。

哈萨克斯坦和前南斯拉夫联邦共和国（塞尔维亚是政权的一个合法的继承国）于1996年12月10日建立了外交关系。

【编译：小穆】