第六届世界和传统宗教领袖大会在阿斯塔纳开幕

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 - 10月10日，第6届世界和传统宗教领袖大会在哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的主持下，于阿斯塔纳正式开幕。

大会开幕仪式上，各民族代表合唱了歌曲《白鸽》。



来自46个国家的宗教组织代表、知名宗教领袖人物、政治家和国际组织代表等组成的82个代表团参加了此次国际盛会。



此次大会特邀塞尔维亚总统亚历山大•武契奇出席。



第六届世界和传统宗教领袖大会的主题是"宗教领袖共建和谐世界"。



在本届大会框架下将举行全体大会和4个分组会议。其中，四个分组会议的分议题分别是："二十一世纪世界宣言：全球安全的概念"、"地缘政治形势变化中的宗教：统一人性的新机遇"、"宗教全球化：挑战与答案"、"宗教领袖和政治家携手克服极端主义和恐怖主义"。



值得一提的是，在全体会议前，已召开由哈萨克斯坦参议院议长托卡耶夫主持的宗教领袖理事会会议。



世界和传统宗教领袖大会由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫倡议，哈国政府筹办，每三年召开一次。旨在推动世界各宗教教派进行对话、和谐共存，并促进宗教领袖在维护世界和平，以人为本，宽容和宗教宽容方面，发挥积极作用。



【编译：木合塔尔·木拉提】