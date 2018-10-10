纳扎尔巴耶夫总统表彰梵蒂冈宗教间对话委员会

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在10日举行的第六届世界和传统宗教领袖大会上，对梵蒂冈城宗教间对话委员会"为宗教建对话做出的贡献"予以表彰。

会上，纳扎尔巴耶夫总统表示，国际社会有必要找到一条更加具有责任感的新道路，凝聚力量和思想，抵制各自为政的情况发生。"我很清楚在这方面，精神意识领域发挥着重要的作用。宗教--无论何时都是文明和社会关系良好运转的重要基石。即使当前，宗教和宗教领袖的影响力依然重要。"他说。



总统还表示，文明之间的对抗，不符合人类的共同利益。



"改变一切的力量在我们自己的手中，我们应该寻找一个建立和谐世界秩序的道路。过去人类的历史上不曾建立过宗教间对话的桥梁，而我们的论坛建立了这样的对话机制。如今，我们已经拥有了和平对话和思想交流的高度可能性。"总统说。



随后，纳扎尔巴耶夫总统高度评价了梵蒂冈城宗教间对话委员会的工作，并授予其"为宗教建对话做出的贡献"奖。



第六届世界和传统宗教领袖大会10日在阿斯塔纳开幕，大会由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫主持召开，来自46个国家的代表出席会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】