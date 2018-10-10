总统：为加强国家间信任愿意创建宗教与文明间对话中心

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 纳扎尔巴耶夫总统10日出席在阿斯塔纳举行的第6届世界和传统宗教领袖大会并表示，为加强国家间信任及建立无核世界愿意创建宗教与文明间对话中心。

"全球安全体系现代化的成功取决于国际社会克服军国主义思想体系。将国家分为军事同盟应该留在过去。军事同盟的存在是导致冲突的一个因素。我曾在《和平-21世纪》宣言中表明对全球反战措施的观点。它呼吁在联合国100周年之际旨在建立一个无核世界。我们对发起这一举措有着道德权利。哈萨克斯坦关闭了核试验场，并主动放弃了世界第四大核武器国家地位。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统强调，国际社会和宗教领导人若支持哈萨克斯坦所提出的举措，将实现无核世界的目标。



"哈萨克斯坦一直在努力恢复各国之间的信任。正如大家所知，我们致力于解决叙利亚冲突，并为此提供了谈判平台。同时，我们也在努力解决乌克兰东部的问题。哈萨克斯坦在解决俄罗斯与土耳其之间的冲突方面也进行了大量工作。我们愿意继续朝着这个方向努力。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统强调，哈萨克斯坦往后还将继续为地区和全球安全作出贡献。

"为了联合实施这些举措，我在单方面愿意创建宗教与文明间对话中心。我们需要共同努力，并建立一个不违法国际法及更安全的世界。"总统说。

值得一提的是，第6届世界和传统宗教领袖大会在哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的主持下，于阿斯塔纳正式开幕。



【编译：冰山】