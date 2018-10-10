武契奇高度赞赏宗教领袖大会所做贡献

哈通社/阿斯塔纳/10月10日- 塞尔维亚总统亚历山大•武契奇10日出席在阿斯塔纳举行的第6届世界和传统宗教领袖大会，并高度赞赏大会为促进宗教间对话所做出的重要贡献。

"在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下，世界和传统宗教领袖大会自2003年以来汇集各国知名宗教领袖，为推动宗教间对话提出宝贵意见。此次大会吸引伊斯兰教、东正教和其他宗教代表前来参加，而我们共同的目标和义务是保护文明，确保世界的安全和稳定。 " 武契奇说。



他还指出，世界和传统宗教领袖们一直在为保护精神价值观付出努力。



"各宗教领袖正在被世界所认同。因此，他们的想法、基本教义都基于价值观。而有时地缘政治学代表并不认同宗教领袖们的想法，但其实他们的想法全部基于国际法。因此我们应当互相尊重，这才是实现稳定的根本基础。" 武契奇说。



值得一提的是， 在纳扎尔巴耶夫总统的主持下，第6届世界和传统宗教领袖大会于10月10日在阿斯塔纳开幕。



大会上，总统表示愿意为加强国家间信任及建立无核世界创建宗教与文明间对话中心。此外，总统对梵蒂冈城宗教间对话委员会"为宗教建对话做出的贡献"予以表彰。



【编译：达娜】