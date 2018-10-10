哈通社/阿斯塔纳/10月10日- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫10日抵达东哈州开始进行工作视察。

根据计划，总理将同该地区居民代表进行会面，介绍纳扎尔巴耶夫总统的题为"提升哈萨克斯坦人民生活水平：增加收入和生活质量"国情咨文主要方针，就提高居民收入水平和住房负担能力，以及提高教育和医疗质量等问题进行讨论。



此外，萨金塔耶夫将前往塞米市，考察该地区多个社会与工业设施，了解"光明大道"、"光明宅基地"、"健康"等一系列国家项目的实施情况，并将前往乌斯卡曼市参观当地的主要基础设施和教育机构。



视察首日，总理熟悉了塞米市机场跑道和航站楼的重建工作。东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫介绍，机场的现代化工作将大大提高客运服务质量，提高飞行安全水平。



据了解，塞米市机场重建项目于2016年12月在"光明大道"规划框架内开始实施，预计将于今年年底完工。该项目涉及机场跑道、机坪以及航站楼的重建工作。



值得一提的是，在纳扎尔巴耶夫总统的指示下，萨金塔耶夫正在对我国各地区进行视察。至此，总理已完成对阿特劳、阿克托别、卡拉干达、库斯塔奈、克孜勒奥尔达、曼格斯奥、突厥斯坦、北哈州、西哈州、阿克莫拉和巴甫洛达尔等州的视察工作。













【编译：达娜】