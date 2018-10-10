爱资哈尔大伊玛目：任何宗教不是恐怖主义的根本来源

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 爱资哈尔大伊玛目艾哈迈德•塔伊布博士10日在首都阿斯塔纳举行的第六届世界和传统宗教领袖大会上，就恐怖主义的来源与传播问题发表了个人观点。

塔伊布博士表示，从恐怖行动的资源、武装、活动范围和突发袭击性质来看，很让人质疑这跟伊斯兰世界有着直接关系。他同时强调，恐怖主义只是利用穆斯林为面纱，掩盖了自己的真实面目。

"当然，我们可以看出恐怖活动在伊斯兰世界和阿拉伯国家当中进行。此外，在这一游戏中，阿拉伯人和穆斯林群众受到了危害。实际上，我们明确怀疑这是阿拉伯或伊斯兰世界指导的。恐怖主义利用伊斯兰名义，对阿拉伯世界带来了沉痛的打击。根据结果，已形成以恐慌的眼神看待穆斯林的情况。" 爱资哈尔大伊玛目说。

塔伊布博士指出，任何宗教不是恐怖主义的根本来源。

"伊斯兰教、基督教和犹太教也不是恐怖主义的来源。它就像是国际政治走失的一个不公正的孩子。它不分老少，会继续以残忍的方式施暴。"他说。

塔伊布博士表示，欧洲相关部门统计数据显示，欧洲有400多个家庭青少年前往叙利亚和伊拉克参与了恐怖行动。其中，无宗教信仰和信仰天主教的青年分别占据40%。穆斯林青年仅占据19%，而剩余1%为信仰犹太教的青年。

"在这里我们可以看出，恐怖行动不是跟伊斯兰教有着直接关系。这是不公平的现象。我认为，当前的世界文明缺乏宗教价值观。" 他说。

【编译：小穆】