佛教代表建议永久铭记阿拜箴言

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 中国佛教协会副会长释纯一11日在第六届世界和传统宗教领袖大会框架下举行的题为"全球安全概念-21世纪·宣言"的会议上发表讲话并谈及哈萨克伟大诗人阿拜·库南拜吾勒的箴言。

"根据佛教教义，所有人都应对彼此相互同情，法律不得互相矛盾。团结是人的灵魂和肉体为整体。同样，人与社会也不应分离。只有当我们致力于慈善及正义时，我们才能真正理解人的原则。佛教教义正在于此。"释纯一说。

据宗教代表人士介绍，虽然世界上的所有宗教都有所不同，但对人性的关怀是所有宗教的基础。

中国佛教协会副会长表示，"你希望得到的东西，也祈求其他人也能拥有"是佛教教导的理念。所有文化和宗教的教义都有一个共同点，也就是人们幸福、富裕，要避免走弯路。就像阿拜·库南拜吾勒曾说"仔细走好人生每一步，生活不会辜负每一个努力"，让我们每个人从自己开始接触好的事情。

值得一提的是，第六届世界和传统宗教领袖大会10日在阿斯塔纳拉开帷幕。会议吸引来自46个国家82位代表们参与，其中作为贵宾出席会议的塞尔维亚总统亚历山大•武契奇。此次大会主题为"宗教领袖为世界和平"。

【编译：冰山】