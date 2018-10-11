全球城市生活成本排名公布 阿拉木图成为“最便宜”城市之一

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 阿拉木图成为全球最便宜的城市之一。

在对133个城市的生活成本排名中，新加坡位居榜首。这座城市是购买和使用汽车最昂贵的地方，也是购买衣服第三贵的城市。但是，在个人护理、家庭用品和家庭帮助等类别物有所值。



巴黎排名第二，是排名前十的唯一欧元区城市（且过去15年来一直如此）。巴黎从去年的第七位上升到第二位。巴黎"拥有优质的生活品质，卓越的公立学校体系和丰富的文化和社会生活"。巴黎在调查的大部分大额开支项目中排名前10，其中包括食品、家居用品、个人护理、公用事业、服装、家庭帮助和娱乐。



榜单中，阿拉木图位居133位，是生活成本最低的城市之一。

全球生活成本报告每年发布两次，本次调查覆盖全球97个国家的133个城市，针对160项产品和服务价格，包括食品、饮料、服装、家庭用品和个人护理用品等对比分析得出。

阿拉木图因其安全、教育、卫生、文化等令人满意的条件曾入选EIU2015年全球最宜居城市TOP100。

排名：

15个最昂贵的城市：

1.新加坡

2.巴黎和苏黎世（并列）

4.香港

5.奥斯陆

6.日内瓦和首尔（并列）

8.哥本哈根

9.特拉维夫

10.悉尼

11.东京和大阪（并列）

13.纽约

14.雷克雅未克和墨尔本（并列）

15个最便宜的城市：

133.大马士革

132.加拉加斯

131.阿拉木图

130.拉各斯

129.班加罗尔

127.卡拉奇和阿尔及尔（并列）

126.钦奈

124.新德里和布加勒斯特（并列）

121.开罗、德黑兰和孟买（并列）

119.亚松森和索菲亚（并列）