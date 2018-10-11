首都召开会议讨论哈萨克斯坦与欧安组织合作问题

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉·阿布德哈勒科娃11日出席在阿斯塔纳举行的题为"欧安组织在哈萨克斯坦的20年：合作与成就"国际会议。

消息称，此次国际会议由哈萨克斯坦首任总统图书馆、首任总统基金会、欧洲安全与合作组织（欧安组织）驻阿斯塔纳项目办公室以及外交部共同支持下举行。

会议主要目标为双边合作20周年之际，讨论欧安组织的全球作用以及与哈萨克斯坦之间的合作问题。

据了解，欧安组织秘书长格雷明格、外交部部长阿布德拉赫曼诺夫、总统办公室主任哈斯穆别科夫以及议会议员、外交使团、国家机构以及科研组织代表、高等教育机构代表等出席会议。

会中，国务秘书阿布德哈勒科娃宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺信："作为2010年的轮值主席国以及如今积极参与其相关工作的国家，这一事件对我们来说意义重大。能够担任欧安组织轮值主席国为保障地区和国际安全方面做出贡献，并以基于信任、连续性、开放性以及耐心的责任管理组织创造了机遇。现今在国际关系转型情况下，欧安组织将成为安全领域新架构的关键要素之一。"

哈萨克斯坦与欧安组织之间的合作主要基于军事政治、经济-生态、人道主义等方面发展以及其地区使命-除了该组织中央机构外还将通过欧安组织驻阿斯塔纳项目办公室实现相互合作。

据悉，欧安组织阿斯塔纳峰会议题的发展问题将成为哈萨克斯坦在该组织的核心工作。

【编译：冰山】