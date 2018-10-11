托卡耶夫总结第六届世界和传统宗教领袖大会

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 在首都阿斯塔纳召开的第六届世界和传统宗教领袖大会11日通过了最终宣言。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界和传统宗教领袖大会秘书长哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在总结会议时向出席会议的所有贵宾表示了感谢。

托卡耶夫表示，本届大会讨论的一系列重要问题将为建立和平世界带来积极影响。



"全球信仰各宗教的人们关注着该大会，并抱有极大的希望。因为，全球千百万人对冲突和威胁感到厌倦，希望和平与稳定的社会。今天，我相信在座的各宗教领袖、政治家和国际组织领导们将会对自己的人民传播该大会的精神，并积极宣传大会最终宣言的重要内容。我向出席会议的所有嘉宾为世界和平做出的贡献表示衷心的感谢。"他说。

据悉，来自46个国家的宗教组织代表、知名宗教领袖人物、政治家和国际组织代表等组成的82个代表团参加了此次国际盛会。

第六届世界和传统宗教领袖大会的主题是"宗教领袖共建和谐世界"。



在本届大会框架下举行了全体大会和4个分组会议。其中，四个分组会议的分议题分别是："二十一世纪世界宣言：全球安全的概念"、"地缘政治形势变化中的宗教：统一人性的新机遇"、"宗教全球化：挑战与答案"、"宗教领袖和政治家携手克服极端主义和恐怖主义"。

【编译：小穆】