中国首个哈萨克斯坦经济研究中心在杭州开设

哈通社/杭州/10月17日 -- 中国浙江财经大学近日举行哈萨克斯坦经济研究中心隆重开幕仪式。

消息称，经济研究中心由哈萨克斯坦驻中国大使馆和哈萨克斯坦驻中国上海领事馆支持下设立，该研究中心将为中国大学生和分析人士进一步了解哈萨克斯坦社会经济发展、历史、文化以及传统创造便利。

开幕式期间，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫就"哈萨克斯坦-2050"发展战略主要方向、总统的最新国情咨文《提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量》、《面向未来的计划：精神文明的复兴》国家规划以及社会经济和政治其他发展任务进行了介绍。

值得一提的是，哈萨克斯坦在中国的首个研究中心于2015年12月13日在北京外国语大学开设，并随后在上海外国语大学、大连外国语大学、西安外国语大学等学府开设研究中心。而此次是第五所研究中心，也是首个经济领域的研究中心。

据了解，研究中心主要目标为加强与阿斯塔纳国际金融中心之间的合作。考虑到杭州市为中国新科技迅速发展的大型城市之一，研究中心将为数字经济、区块链技术、新创项目以及电子商务领域交流经验起到重要重要作用。

据悉，开幕仪式框架下，卡拉干达交响乐团举行了精彩演出活动。

【编译：冰山】