驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫 在杭州会见哈萨克斯坦留学生

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，2018年10月15日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特努雷舍夫在工作访问杭州（中国浙江省）期间会见了杭州的哈萨克斯坦留学生和哈萨克斯坦在华留学生协会代表。

会见期间，大使认真听取了在杭州的哈萨克斯坦留学生迫切关注的问题。双方就毕业生就业、在中国企业和在浙江财经大学开设的哈萨克斯坦经济研究中心实习等问题交换意见。





努雷舍夫大使在讲话中重点介绍了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在2018年10月5日发表的"提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量"年度国情咨文中的重要内容。这其中包括青年在实现既定目标和计划方面的重要作用，告知了2019年将在哈萨克斯坦举办"青年年"的倡议。

大使强调了哈萨克斯坦留学生在提升国家形象的重要作用，督促他们遵守纪律，高效学习，积极参与社会活动，借鉴中国积极和先进的经验，以提高哈萨克斯坦的发展。



此外，大使还强调了留学生需要在哈萨克斯坦驻北京和上海的外交机构进行登记的重要性。

值得一提的是，目前大约有14,000名哈萨克斯坦留学生在中国学习本科、研究生、博士、语言预科课程。



【编辑：木合塔尔·木拉提】