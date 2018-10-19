"亚洲-欧洲"论坛在布鲁塞尔开幕 纳扎尔巴耶夫总统出席

哈通社/布鲁塞尔/10月19日 - "亚洲-欧洲"论坛（又称亚欧会议）第12次峰会18日在比利时布鲁塞尔开幕，纳扎尔巴耶夫总统出席此次会议。

会议后，比利时国王菲利普在王国艺术和历史博物馆举行了晚宴，招待各国来宾。



这场高规格的会议共有21个亚洲国家和30个欧洲国家的领导人参会，此外，2个机构合作伙伴（欧盟和东南亚国家联盟）也派出代表参会。



为期两天的会议期间，各国元首们将就"全球挑战下的全球合作"为主题进行讨论。



本次会议将有两大分议题，分别是经济和全球挑战。此外，各国领导人之间还将举行小范围分支会议，就共同关心的地区和国际问题进行深入交流。



今年的会议期间，各方重点关注了在贸易和投资规模的扩张，加强各国相互交流，可持续发展以及大气环境变化等问题方面如何进一步加强亚洲和欧洲国家联系以及促进论坛的发展。



与此同时，防止大规模杀伤性武器的扩散、反恐、网络安全和非法移民等问题，也是此次大会讨论的焦点。



值得一提的是，于2011年加入的哈萨克斯坦，是"亚洲-欧洲"论坛当中唯一一个来自中亚的成员国家。



"亚洲-欧洲"论坛是亚洲和欧洲间重要的跨区域政府间论坛，旨在促进两大洲间建立新型、全面伙伴关系，加强相互对话、了解与合作，为亚欧经济社会发展创造有利条件。成员国整体占全球GDP的65%，全球贸易额的55%和全球人口的2/3。



【编译：木合塔尔·木拉提】