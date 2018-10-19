马吉利斯议长会见前日本首相福田康夫

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 -- 据马吉利斯消息，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林19日在阿斯塔纳举行的题为"为青年投资"会议框架下会见由亚洲人口开发协会主席、日本前首相福田康夫率领的日本代表团。

会谈期间，尼格马图林向出席会议并发表重要讲话的福田康夫先生表示感谢。他还指出，相信此次会议中发表的意见和讨论将为各国即将开展的联合工作起到推动作用。

议长还表示，哈萨克斯坦积极参与亚洲议员人口与发展论坛相关工作，此次"为青年投资"会议也是这项联合工作的成果。

尼格马图林指出，纳扎尔巴耶夫总统在每一次国情咨文和举措中重点关注青年问题，同时这也是国家政策的重要组成部分。

会中，福田康夫先生高度评价哈萨克斯坦的青年政策，并指出青年们将成为国家发展的基石。

另外，双方还就加强双边合作及议会间交流问题进行了讨论。

值得一提的是，哈萨克斯坦与日本两国今年迎来了建交25周年。在这期间，阿斯塔纳与东京相互不断提供支持。议长指出，两国在不扩散核武器、和平利用核能以及其他国际问题上拥有共同的立场。

另外，议长尼格马图林会议框架下会见了吉尔吉斯斯坦最高议会副议长米尔兰·巴克伊若夫、乌兹别克斯坦最高议会立法院副主席波里·阿利罕诺夫等代表。

【编译：冰山】