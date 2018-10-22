哈萨克文学选集将以中文、阿拉伯文版发行

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 -- "精神文明复兴"规划落实工作国家委员会近日在"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目框架下同中国民族出版社、埃及文化和教育中心签署合作备忘录。

根据双方签署的合作内容，中国民族出版社、埃及文化和教育中心将负责对"哈萨克斯坦现代诗歌选集"和"哈萨克斯坦现代散文选集"进行翻译、出版、发行等工作。

民族出版社成立于1953年，1953年1月15日经中国人民政府政务院文化教育委员会批准建立，由中国国家民族事务委员会领导，是中国以编译出版少数民族文字的政治理论书刊为主的综合性出版社。每年以中国56个民族语言发行2000万份文学刊物。

埃及文化和教育中心是促进阿拉伯语言和文化，促进埃及与其他国家之间人文关系的机构，目前共在世界25个国家设有代表处。

据了解，现代哈萨克语文学选集以6种语言翻译工作在"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目框架下进行，该项目是纳扎尔巴耶夫总统"精神文明复兴"规划中的一个重要部分。"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目主要目标是将哈萨克斯坦独立至今在文学、音乐、美术、舞蹈、电影以及歌剧等领域所获得的成就展现给全世界。

民族出版社党委副书记高磊女士指出，通过出版社丰富经验致力于高质量完成选集翻译工作。她还表示，民族出版社能够参与这一项目是一个莫大的荣幸。

埃及文化和教育中心主任哈姆丹•伊布拉西姆表示，翻译及出版选集将进一步加深阿拉伯世界与哈萨克斯坦之间的双边人文交流以及哈-埃两国合作关系。

值得一提的是，作为"精神文明复兴"规划重要组成部分，根据"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目，目前正在紧张进行两个文学选集的相关工作。分别是"哈萨克斯坦现代诗歌选集"和"哈萨克斯坦现代散文选集"。 每本选集包含30位哈萨克斯坦作家的作品。选集结构和内容在哈萨克斯坦作家协会大会上获得了特别批准。

据了解，"精神文明复兴"规划落实工作国家委员会目前已同英国剑桥大学出版社、西班牙维索尔利布斯出版社、法国Michel de Maule出版社、莫斯科国立大学签署了合作备忘录。

根据此前报道，莫斯科国立大学将发行哈萨克文学选集俄文版。



【编译：冰山】