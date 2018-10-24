法国学者关于哈萨克的学术著作将在哈重新出版

哈通社/阿斯塔纳/10月24日 - 曾对哈萨克草原进行过研究并写下学术著作的法国历史学家约瑟夫•卡斯塔尼奥的作品，将在哈萨克斯坦重新出版。

国际突厥学院(TWESCO)院长达尔汗•克德尔艾里23日在同法国驻哈萨克斯坦大使费朗西斯•艾蒂安举行的会晤期间，透露了这一消息。



根据国际突厥学院官网公布的信息，此次会晤期间，院长向法国大使介绍了学院目前正在开展的重点工作。



时至今日，国际突厥学院已经发展为在国际上享有盛名的学术性组织，并同联合国教科文组织、伊斯兰教科文组织等一系列国际组织建立了紧密的联系。



会晤期间，达尔汗•克德尔艾里还着重提到了今年四月国际突厥学院在联合国教科文组织位于法国的总部组织的题为《精神文明的复兴和遗产的宣传：濒临消亡危机的突厥语言》国际研讨会。



法国大使则表示，国际突厥学院的工作受到了法国方面的关注。



双方还就突厥学院与法国国立东方语言和文明研究院建立合作，发展两国学术领域合作事务和项目，在合作项目框架下出版学术专著等内容进行了讨论。



其中，曾对哈萨克草原进行过研究并写下学术著作的法国历史学家约瑟夫•卡斯塔尼奥的作品，将在相关合作项目的框架下在哈萨克斯坦重新出版。



【编译：木合塔尔·木拉提】