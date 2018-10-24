突厥斯坦市举行活动庆祝"城市日"

哈通社/阿斯塔纳/10月24日 -- 据突厥斯坦州政府消息，突厥斯坦市23日举行"城市日"活动。

消息称，突厥斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫出席活动，并向市民们致以祝贺。图伊梅巴耶夫指出，突厥斯坦市地位得到提升的同时，历史古城也迎来了一个新的发展方向。





"纳扎尔巴耶夫总统将突厥斯坦市设为地区首府并非巧合，其中最大目标是将这座城市成为突厥世界精神、文化中心。因为这里拥有突厥民族共同的文化及历史遗产。此外，成为民族文化和精神支柱的亚萨维陵墓也具有重要意义。这一地区有着哈萨克历史21位可汗、19位毕官、52位勇士以及8位苏丹的陵墓。他们都是为后辈幸福生活做出重大贡献的人们。因此，我们应为延续祖辈们的意愿，共同为地区发展作出贡献。"图梅巴耶夫说。





活动框架下，地区领导人向地区经济做出重大贡献的11位公民授予了突厥斯坦市"荣誉公民"称号，向12位公民颁发了纪念胸章。





据了解，"城市日"活动吸引前来出席突厥世界国际论坛的土耳其、印度、乌兹别克斯坦、保加利亚、伊朗、俄罗斯、达吉斯坦等国家和地区的文学代表和诗人、作家参与。突厥斯坦州州长图伊梅巴耶夫同代表们举行会面并就兄弟国家间科学和文化领域相互交流问题交换了意见。









【编译：冰山】