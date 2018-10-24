纳扎尔巴耶夫总统会见美国商务部部长罗斯

哈通社/阿斯塔纳/10月24日 -- 纳扎尔巴耶夫总统24日在总统府会见美国商务部部长威尔伯•罗斯。

会谈期间，双方就哈-美两国经贸和投资领域合作现状及发展前景进行了讨论。



总统指出，美国商务部长罗斯此行明确了美国与中亚地区发展合作关系的意愿，并为加强相互经济交流起到了推动作用。



会谈中，纳扎尔巴耶夫总统谈及今年1月对美国进行的正式访问期间举行的会谈所取得成果。





"会谈中，我与特朗普总统达成了共识。哈萨克斯坦与美国之间的关系已扩大到伙伴关系，并签署了相关声明。我在进行正式访问框架下同美国商业巨头代表举行会面。联合商务论坛框架下签署了总价值达70亿美元的27份商业协议。今年，两国之间的交易额达20亿美元，增长30%。"纳扎尔巴耶夫总统说。



另外，总统还谈及两国之间的合作发展史以及独立初期所签署的合作协议。



"哈萨克斯坦放弃核武器，并关闭世界最大核试验场后，同前美国总统乔治•沃克•布什签署了第一份合作协议。当时，雪弗龙公司表达了在哈萨克斯坦开展工作的意愿。该公司的工作经历证明了在哈萨克斯坦开展业务会有多成功。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦目前所实施的多边政策以及与所有伙伴国家建立的良好关系。





会中，美国商务部长罗斯就纳扎尔巴耶夫总统的会面和热情接待表示感谢，并讲述他对哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的印象。



"这是我第一次来到哈萨克斯坦。当我从机场来的时候，我对阿斯塔纳的建筑感到非常惊讶。阿斯塔纳的发展速度和国家发展很快。"美国商务部长说。



罗斯指出，有意与哈萨克斯坦发展贸易和经济关系的16家美国公司代表团与其一同来到了阿斯塔纳。



会谈最后，美国商务部长转达了美国总统特朗普的亲切问候并表示有兴趣进一步加强两国之间的合作关系。



【编译：冰山】