政府总理视察总检察院数字化项目

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫24日对总检察院数字化进程及相关项目落实工作等进行了了解。

消息称，活动吸引引进数字技术国家机构和企业代表参与。

总检察长海拉特•霍加穆贾热夫指出，监管机构正逐步将刑事和行政诉讼程序简化为电子形式，而国家机构检查登记以及审议公民申请程序正在转为自动化。项目旨在，保护公民权利中确保法院程序透明性。

据了解，数字化框架下的主要项目包括"电子刑事案件"、"电子申请"、"行政诉讼统一登记"、"主体统一登记"、"分析中心"等。

"分析中心"项目主要旨在协助调查犯罪情况和社会紧张局势。此外，通过使用有助于犯罪调查的人工智能，其将对检察官起到协助作用。

自项目开始以来，目前已通过电子形式调查了1.2万多起刑事犯罪，其中约4000起案件已转交至法院。

另外，政府机构正在对行政程序实施自动化。其中向1500名警察提供了平板电脑。



商务调查自动化项目也取得了良好进展。其中一个项目模块自开始以来共注册5万多份电子格式的调查。整个过程以自动化完成，没有任何一个政府机构可以执行离线检查。

与此同时，总检察院还实施了旨在将公民和法人实体申请和其他程序的自动化的"电子申请"项目。



【编译：冰山】