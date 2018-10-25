纳扎尔巴耶夫总统为全球初级卫生保健会议致贺词

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -全球初级卫生保健会议25日在阿斯塔纳开幕，纳扎尔巴耶夫总统通过视频讲话形式向大会致词。

在视频讲话中，纳扎尔巴耶夫总统高度评价了世界各国为实现全民健康覆盖和可持续发展目标而做出的努力。



总统表示，签署于1978年的《阿拉木图宣言》已被证明是国际努力有效性的一个明显例子。



"签署于40年前的这份宣言明确了初级卫生保健发展的基本原则，如健康教育、妇幼保健、疾病预防，以及疫苗接种和药理学等，自那时起，世界医疗保健行业在这些关键领域均得到了有效地发展。"总统说。





总统还表示，在当今社会中，由于不健康的生活方式和环境的变化，人们正在面临许多新的健康问题。因此，医疗保健融资和全民健康覆盖问题现在变得越来越重要。



"这些问题将被提交给2019年联合国大会进行讨论。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，现代化的新技术发展，尤其是数字化为医疗保健领域的未来发展指出了一个新的趋势。



"哈萨克斯坦正在大力推动各领域的数字化进程，"总统说："医疗保健领域也包含在内。"



总统强调，保护人民的健康是促进社会福祉，推动国家可持续发展和经济增长的基础。



纳扎尔巴耶夫总统呼吁世界各国领导人将健康保护作为国家政策的主要优先事项。



"可以认为，新的阿斯塔纳初级卫生保健宣言的通过，将是世界医疗保健领域的一个里程碑。我相信，这份文件将有助于改善全球各国人民生活质量和健康水平。"纳扎尔巴耶夫说。



最后总统还对与会者们的参会表示感谢，并祝全体代表工作顺利。



【编译：木合塔尔·木拉提】