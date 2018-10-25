萨金塔耶夫会见世界卫生组织总干事

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫25日在阿斯塔纳会见前来参加2018全球初级卫生保健会议的世界卫生组织总干事特沃德罗斯·阿达诺姆。

会谈期间，双方就发展全球卫生系统、提高医疗服务和教育质量和可及性以及制定改善卫生基础设施基础上引进现代数字技术的共同方法等问题进行了讨论。



此外，萨金塔耶夫向阿达诺姆先生就为初级卫生保健有关的《阿拉木图宣言》发表40周年之际举行的此次全球会议做出的贡献表示感谢，并指出会议框架下将签署一份重要文件。

1978年9月，世卫组织与联合国儿童基金会（儿童基金会）在阿拉木图市举行了历史性的初级卫生保健国际会议。会议重点论述了初级卫生保健在国家卫生服务中的重要性、其原则和组织模式以及在此领域中开展国际合作的前景。会议通过了《阿拉木图宣言》，确定了初级卫生保健是"到2000年实现人人享有卫生保健"目标的关键。通过这一历史性文件，哈萨克斯坦在国际社会中的声誉得到了增强。

值得一提的是，哈萨克斯坦与世界卫生组织建立紧密的合作关系。世卫组织活动框架下，在非传染性和传染性疾病，特别是脊髓灰质炎、结核病控制以及全面宣传国际卫生条例进行了大量工作。

【编译：冰山】