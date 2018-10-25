哈萨克斯坦谴责缅甸对罗兴亚人的侵犯行为

哈通社/纽约/10月25日 -- 据外交部消息，联合国安理会25日召开缅甸罗兴亚人问题会议。哈萨克斯坦代表团在会议上谴责缅甸对罗兴亚人的侵犯行为，并呼吁国际社会尽快提供全面的解决方案。

哈萨克斯坦常驻联合国代表哈纳特•图穆什表示，哈萨克斯坦对联合国事实调查团就缅甸侵犯罗兴亚人人权行为的调查结果表示担忧，并谴责缅甸政府的侵犯行为。

"关于针对缅甸罗兴亚穆斯林种族和宗教歧视，以及直到今天为止进行的大规模驱逐和清洗等侵犯人权行为的报告让人感到恐惧。"他说。



哈萨克斯坦代表指出，揭开全部罪行和依法处置相关人员是罗兴亚穆斯林人回到自家的条件之一。目前，位于孟加拉国难民营内的1百多万罗兴亚人处于非常困难的情况。这些难民中包括妇女和儿童。

"若缅甸政府不保障罗兴亚人的安全、教育、工作、医疗和稳定生活，以及不加快创造必要条件的过程，罗兴亚人不可能回到若开邦。" 图穆什说。

哈萨克斯坦高度评价孟加拉国为难民提供住房、药物和食品等物资，并呼吁联合国成员国和国际组织继续对孟加拉国和罗兴亚难民提供援助。

据悉，哈萨克斯坦于今年4月份为孟加拉国的罗兴亚穆斯林难民提供了总额50万美元的人道主义援助。

【编译：小穆】