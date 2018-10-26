哈萨克斯坦代表当选联合国国际会计标准政府间工作组副主席

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据财政部新闻处消息，哈萨克斯坦代表首次当选联合国国际会计标准政府间工作组（ISAR）副主席。

消息称，10月22-26日期间，联合国国际会计标准政府间工作组（ISAR）第35届会议在瑞士日内瓦召开。

ISAR为联合国经济与社会理事会于1982年设立，目前在联合国贸易和发展会议领导下开展工作，其目标是改进公司报告的全球可比性和可靠性。

ISAR是世界上唯一一个致力于公司透明度和会计问题的政府间工作组，其工作领域包括国际财务报告的贯彻实施、中小企业会计、公司治理披露、公司责任报告和环境报告等。ISAR通过研究、酝酿政府间共识、信息传播和技术合作等方式，帮助发展中国家和转轨经济体推行公司透明度和会计方面的最佳做法，促进投资流动和经济发展。

据了解，政府间工作组第35届会议主要提议包括数字货币和区块链：计算后果；最新财务和非财务报告事务对可持续发展目标的影响；提高可持续发展报告的可比性；国家和私营部门实际执行国际会计和报告标准的问题等。

哈萨克斯坦是首个TMM区域首个通过《关于国家审计和财务控制》法律的国家。

哈萨克斯坦2015-2016年期间对企业报告基础设施进行了评估，并根据结果提出了相关建议。

目前财政部为实施专业控制已同哈萨克斯坦专业协会开展了积极工作，并致力于改善会计师和审计师的认证制度。

【编译：冰山】