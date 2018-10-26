中俄日韩蒙将建立东北亚治霾合作机制

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据韩联社报道，日前在北京举行的东北亚次区域环境合作方案第22次高级官员会议上，韩中日俄蒙等成员国决定建立东北亚清洁空气合作伙伴关系(NEACAP)，共同治理区域内雾霾等大气污染问题。

会议25-26日在北京举行，韩国、中国、日本、俄罗斯、朝鲜、蒙古国等成员国代表团，以及联合国亚洲及太平洋经济社会委员会等国际组织代表共30余人出席会议。

会上，各方决定建立东北亚清洁空气伙伴关系，借该平台搭建决策者与科研人员间的沟通渠道，共享区域大气污染物质相关科研成果，据此在技术和政策方面制定应对方案，并最终反映到实际政策中。

各方将以NEACAP秘书处为中心，尽快组建科学政策委员会、技术中心等，完成筹建所需流程，让NEACAP尽快"上路"。

此外，各方在会上还就自然保护、海洋保护区域网络、低碳城市、防止沙漠化及土地荒漠化等东北亚次区域环境合作方案开展的合作项目进行评估，并就地区环境领域的合作方案交换意见。

外交部表示，政府今后将积极参与包括东北亚次区域环境合作方案在内的东北亚双边、多边环境协商机制，致力于解决本地区环境污染问题。