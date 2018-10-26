文体部部长介绍哈萨克斯坦历史圣地宣传成果

哈通社/阿斯塔纳/10月26日-文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒26日在阿斯塔纳举行的社会意识振兴计划国家委员会例行会议上介绍，为广泛宣传哈萨克斯坦历史圣地，我国正在采取的相关措施。

"首先，我部正积极实施‘哈萨克斯坦圣地地理'项目，该项目的主要目标和成果曾在‘哈萨克斯坦圣地地理论坛'上进行过介绍。为此，我们与各州州长开展合作，以系统化哈萨克斯坦境内所有的历史圣地和名胜古迹。截至目前，456个具有区域意义的圣地已被确定。" 穆哈梅迪吾勒介绍说。



他还表示，在该项目框架内，《神圣的哈萨克斯坦》百科全书第一卷（共五卷）已制定完成并计划将于近期正式出版。



另外，近两年，在我国文体部的支持下，英国广播公司世界新闻频道（BBC World News）、Viasat History 历史频道、国家地理频道（National geographic）与美国电影制片公司Castle Film合作，联合推出《金人》、《埃沙比比》、《霍贾•艾哈迈德•亚萨维》、《哈萨克斯坦圣地地理》等视频剪辑和短纪录片。此外，今年11月，BBC World News还将推出哈萨克斯坦旅游节目，介绍我国旅游潜力。



同时，我国还组织举办《金人世界巡展》，在全球顶级博物馆介绍哈萨克斯坦文化象征-金人。据了解，截至目前，该展览已在韩国、俄罗斯、白俄罗斯、阿塞拜疆、中国和波兰等国举办，并计划近期将在英国、格鲁吉亚、美国、澳大利亚、意大利和法国推出。



【编译：达娜】