参议院议长会见世卫组织总干事

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 - 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫26日会见了世界卫生组织总干事谭德塞博士。

会谈中，托卡耶夫感谢谭德塞博士在《阿拉木图初级卫生保健宣言》签署40年之际，支持在阿斯塔纳召开全球初级卫生保健会议表示感谢，并强调哈萨克斯坦高度重视联合国《2030年可持续发展议程》的落实。



议长还向总干事介绍了哈萨克斯坦在初级卫生保健方面所开展的各项工作和制定、推广的各类政策，并着重指出，哈萨克斯坦计划将教育、卫生和医疗领域的投入提高至GDP的10%。



谭德塞博士则对刚刚落幕的阿斯塔纳会议的历史性意义作出了高度评价。



总干事强调，大会通过的《阿斯塔纳宣言》为实现全民健康覆盖指明了行动方向，世界卫生组织将力争将其付诸行动。



谭德塞博士认为，哈萨克斯坦在为国民提供初级卫生保健方面的政策足以成为发展中国家的榜样，也有能力将其打造成为国家的品牌。



值得一提的是，全球初级卫生保健会议于10月25-26日在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行，会议由世卫组织、儿基会和哈萨克斯坦政府共同主办。



与会者包括卫生部、财政部、教育部和社会福利部部长；卫生工作者和患者权利维护者；青年代表和活动家以及代表双边和多边机构、全球卫生宣传组织、民间社会、学术界、慈善机构、媒体和私营部门的领导人。



【编译：木合塔尔·木拉提】