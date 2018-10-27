哈通社与鞑靼新闻社签署合作备忘录

哈通社/喀山/10月27日 - 在喀山举行的哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国政府间合作委员会会议框架下，哈萨克国际通讯社与鞑靼新闻社之间签署了一份合作备忘录。

国家级媒体之间的合作备忘录的签署仪式，27日在喀山市政厅举行。哈通社社长阿斯哈尔•奥马若夫和鞑靼新闻社社长沙米尔•萨德科夫在文件上签字。



鞑靼新闻社社长沙米尔•萨德科夫强调称，这份文件的签署，为哈萨克斯坦和鞑靼斯坦之间合作项目的发展，以及有关哈萨克和塔塔尔侨民信息的迅速传播创造了必要条件。"我们将传播人民感兴趣的消息，且不局限于政治、经济和官方通报。"他说。



哈通社社长阿斯哈尔•奥马若夫表示，哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫在其最新的国情咨文当中，将哈俄之间的相互关系称之为典范。"作为俄罗斯联邦重要的地区，来自鞑靼斯坦的信息对哈萨克斯坦舆论场而言非常必要。"他说。



奥马若夫指出，实现哈通社与鞑靼新闻社之间的信息交换，有利于两国利益。



"对我们而言，从喀山获取可信的信息，并提供来自阿斯塔纳的可信信息是十分重要的。"他说。





合作备忘录旨在加强两个通讯社之间的专业合作和信息交流，促进双方在专业记者和摄影师培训方面的交流与互动，并为经过认证的双方记者和摄影师在对方境内的业务活动提供必要的支持和帮助。



值得一提的是，在此之前，哈萨克国际通讯社已与两家俄罗斯通讯社：塔斯社和巴什基尔新闻社签署了合作备忘录

自成立至今，哈通社与全球各地的42家媒体和新闻机构建立了合作关系。这些媒体包括新华社、中新社、阿塞拜疆通讯社、阿纳多卢新闻社、白俄罗斯通讯社、韩联社、吉尔吉斯卡巴尔通讯社、乌兹别克斯坦民族新闻社等。



【编译：木合塔尔·木拉提】