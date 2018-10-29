朱玛巴耶夫著作将以马其顿语翻译出版

哈通社/斯科普里/10月29日 -- 突厥文化国际组织（TURKSOY）近日在马其顿首都斯科普里市和戈斯蒂瓦尔市举行了题为"突厥世界的伟大族人"国际科学会议。

消息称，该会议旨在纪念吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯•艾特玛托夫诞辰90周年和哈萨克著名诗人玛赫詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年。



马其顿外国投资部长阿德南•卡希尔、文化部部长阿萨夫•阿德米会见由突厥文化国际组织副秘书长弗拉特•普尔塔西率领的代表团，并祝愿TURKSOY文化融合领域创新项目取得成功。





会中，与会代表们指出哈萨克诗人玛赫詹•朱玛巴耶夫与吉尔吉斯作家钦吉斯•艾特玛托夫在突厥民族文化历史中的地位和重要性，并谈及为世界文学做出的贡献。



据了解，会议期间还举行了"玛赫詹•朱玛巴耶夫年"框架下翻译出版的三本著作介绍仪式，分别为：以土耳其语最新翻译制作的《远方的亲情》、翻译成12种语言的《作品集》以及以阿塞拜疆语翻译制作的《突厥斯坦》选集。





据悉，近日在斯科普里市马其顿大学和戈斯蒂瓦尔市Vizion大学举行的国际会议框架下，与会代表们就将朱玛巴耶夫著作以马其顿语翻译出版问题达成协议。



【编译：冰山】